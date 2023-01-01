WinkАудиокнигиКухня батюшки Гермогена. Игумен Гермоген
Кухня батюшки Гермогена. Игумен Гермоген (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература60 мин12+
Сюжет
Иеромонах Гермоген, насельник Данилова монастыря, много лет несший послушание келаря (инока, разведывающего монастырскими припасами) обители, говорит о том, что трапеза – это составляющая духовной жизни христианина, которая помогает ему идти ко спасению. Чем христианская трапеза отличается от светского застолья? Почему пища, приготовленная в монастыре, такая вкусная? Как устроить праздник в постный день? Над этими и другими вопросами размышляет автор.
Кухня батюшки Гермогена слушать на видеосервисе Wink.