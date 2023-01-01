Куда ж нам плыть? (идиотический детектив). Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блистательный сыщик Эраст Фандорин снова оказывается в гуще событий, причeм не только детективного, но и романтического свойства. Любовное увлечение, превратившись в законное супружество, невольно толкает Эраста Петровича в водоворот преступных страстей. Назревающий разлад в семейной жизни становится отправной точкой нового расследования. Супружеское путешествие совпадает с беспрецедентным ограблением, совершенном в попутном поезде. Судьба будто сама доставляет Фандорина на место преступления в самый подходящий момент – начальник железнодорожной жандармерии уже тут. Узнав сыщика, жандарм уговаривает его расследовать это дело. Теперь подробности дерзкого нападения предстоит раскрыть Эрасту Петровичу, и вряд ли кто-то справится с этим лучше.



Куда ж нам плыть? (идиотический детектив) слушать на видеосервисе Wink.