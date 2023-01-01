WinkАудиокнигиКто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма
Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология224 мин12+
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Сюжет
Суета, жажда наживы, пустые разговоры и бесполезная трата времени – вот на что большинство из нас тратит свою жизнь. Но все это не приносит счастья. Поэтому многие полагают, что счастье – это миф. Но счастье – совсем рядом! И его может получить каждый из нас. Просто начните слушать эту аудиокни�гу, выполнять несложные упражнения и следовать простым советам, которые она предлагает. И вы «очнетесь»! Вы обретете истинный смысл, ощутите настоящую радость, в вашу жизнь войдет счастье и пребудет с вами до вашего последнего вздоха. Перед вами великая аудиокнига, которая изменит вашу судьбу!
Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от монаха, который продал свой «феррари» слушать на видеосервисе Wink.