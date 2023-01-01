Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Суета, жажда наживы, пустые разговоры и бесполезная трата времени – вот на что большинство из нас тратит свою жизнь. Но все это не приносит счастья. Поэтому многие полагают, что счастье – это миф. Но счастье – совсем рядом! И его может получить каждый из нас. Просто начните слушать эту аудиокни�гу, выполнять несложные упражнения и следовать простым советам, которые она предлагает. И вы «очнетесь»! Вы обретете истинный смысл, ощутите настоящую радость, в вашу жизнь войдет счастье и пребудет с вами до вашего последнего вздоха. Перед вами великая аудиокнига, которая изменит вашу судьбу!



Кто заплачет, когда ты умрешь? Уроки жизни от монаха, который продал свой «феррари» слушать на видеосервисе Wink.