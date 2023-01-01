Кто виноват?. Александр Герцен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В социально-психологическом романе «Кто виноват?» затронуты вопросы, не теряющие со временем своей остроты. Каждое новое поколение пытается осмыслить законы современной ему действительности, а это можно сделать, лишь анализируя историю развития общества и наиболее важные социальные процес�сы. Почему многие одаренные люди на протяжении своей жизни не могут найти применения своему таланту? В чем секрет семейного счастья? Как добиться высокого общественного положения, и так ли оно важно для человека? Роман Герцена побуждает задуматься над этими и другими важными вопросами.



Кто виноват? слушать на видеосервисе Wink.