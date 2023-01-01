Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Изучая в архивах криминальные сводки и следственные дела XVIII-XIX веков, диву даешься – как быстро уголовный мир приспосабливался к новым условиям, и вместо допотопных, отживших свой век вариантов незаконного обогащения, выдавал новенькие блестящие схемы. Понятное дело, что никуда не делись ни грабители, ни мелкие карманники, ни домушники, ни убийцы, просто на историческую сцену вышли еще и сплоченные преступные группы – типа наших сегодняшних ОПГ. И в сферу их интересов попали самые «лакомые» преступления – коррупция и банковские аферы, расхищение госимущества и госбюджета, взятки и откаты, печатание фальшивых денег и шантаж. Криминальные воротилы заявили о себе как о новой общности, введя впервые свои собственные «законы» – создание общаков и профессионального жаргона, а также некоего обряда посвящения в «братство». В общем, в XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим и сплоченным, имеющим достаточно сил, чтобы противопоставить себя порядку и закону. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Тайны Сибири, или зачем Россия ее завоевала», «Пусть меня науча...Слушайте книгу.



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