Кто такая Кармен Сандиего?. Ребекка Тинкер,Джина Родригез
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Кто такая Кармен Сандиего?. Ребекка Тинкер,Джина Родригез

Кто такая Кармен Сандиего?. Ребекка Тинкер,Джина Родригез (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика278 мин12+
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Сюжет

Настало время узнать…кто такая Кармен Сандиего? Все давно мечтали узнать: ГДЕ ЖЕ Кармен Сандиего? Но ведь гораздо интереснее узнать, КТО она такая! Кто эта знаменитая неуловимая преступница, которую ловят по всему миру? Загадочную и искусную воровку в красной шляпе преследуют Интерпол и таинственная организация со зловещим названием «В.Р.А.Г». Но Кармен всегда на шаг впереди! В этой аудиокниге, записанной по мотивам анимационного сериала Netflix, Кармен впервые рассказывает о себе.

Кто такая Кармен Сандиего? слушать на видеосервисе Wink.

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