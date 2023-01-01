Кто такая Кармен Сандиего?. Ребекка Тинкер,Джина Родригез (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настало время узнать…кто такая Кармен Сандиего? Все давно мечтали узнать: ГДЕ ЖЕ Кармен Сандиего? Но ведь гораздо интереснее узнать, КТО она такая! Кто эта знаменитая неуловимая преступница, которую ловят по всему миру? Загадочную и искусную воровку в красной шляпе преследуют Интерпол и таинственная организация со зловещим названием «В.Р.А.Г». Но Кармен всегда на шаг впереди! В этой аудиокниге, записанной по мотивам анимационного сериала Netflix, Кармен впервые рассказывает о себе.



Кто такая Кармен Сандиего? слушать на видеосервисе Wink.