Кто не спрятался. История одной компании. Яна Вагнер
Wink
Аудиокниги
Кто не спрятался. История одной компании. Яна Вагнер

Кто не спрятался. История одной компании. Яна Вагнер (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Детективы, Русская литература1135 мин18+
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О книге

Это триллер, где каждый боится только самого себя. Это детектив, в котором не так уж важно, кто преступник. Это психологическая драма, которая вытянула на поверхность все старые обиды. Яне Вагнер принес известность роман «Вонгозеро», который вошел в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен на 11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. Сегодня по нему снимается телесериал. Новый роман «Кто не спрятался» – это история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы – такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Всe, что им остается, – зажечь свечи, разлить виски и посмотреть друг другу в глаза.

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Жанр
Детективы, Русская литература
Время
1135 мин / 18:55

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