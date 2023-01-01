Кто не спрятался. История одной компании. Яна Вагнер (книга, 2017) слушать онлайн

Это триллер, где каждый боится только самого себя. Это детектив, в котором не так уж важно, кто преступник. Это психологическая драма, которая вытянула на поверхность все старые обиды. Яне Вагнер принес известность роман «Вонгозеро», который вошел в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен на 11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. Сегодня по нему снимается телесериал. Новый роман «Кто не спрятался» – это история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы – такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Всe, что им остается, – зажечь свечи, разлить виски и посмотреть друг другу в глаза.



Кто не спрятался слушать на видеосервисе Wink.