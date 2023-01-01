Ксеноб-19. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Ксеноб-19» – фантастический роман Андрея Ливадного, третья книга цикла «Иной разум», жанр боевая фантастика, космическая фантастика, научная фантастика. Никто из жителей колонии Ксеноб-19 не задумывался о названии планеты. Оторванные от Земли, потерявшие связь с прародиной, они боролись за выживание, как могли. Немногие задавались вопросами и пытались отыскать истину, понять почему колония медленно вымирает, а город превращен в Цитадель, осаждаемую механоформами иной расы. Несколько человек, стечением обстоятельств поставленных вне общества, находят в себе силы пойти на риск, ради выяснения истины. Никто из них даже не представлял какой она будет – правда о самих себе…



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