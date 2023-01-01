Крым в русской литературе. Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Крым всегда занимал особое место в литературе. Восхитительная природа, бурная история и многонациональная культура этого края вдохновляли многие поколения русских писателей. Кто-то был в Крыму проездом, для кого-то он стал частью биографии… Для одних – это благословенное райское место, для других – мрачные воспоминания о Крымской войне, для третьих – весeлый полуостров, полный нелепых отдыхающих… …Ласковое море и убаюкивающий шум прибоя, знойные южные ночи и неумолчный звон цикад, живописные развалины Херсонеса и угрюмо выступающий над туманами Ай-Петри… Разношeрстное курортное общество: толстые московские купчихи и петербургские кокотки, дамы бальзаковского возраста, флиртующие с молодыми красавцами-татарами и чахоточные больные, приехавшие подышать целебным морским воздухом… В аудиокниге собраны самые разные рассказы: путевые заметки, зарисовки, сценки из курортной жизни – смешные и грустные, остроумные и печальные.



Крым в русской литературе слушать на видеосервисе Wink.