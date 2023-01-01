КРЫМ. История одного полуострова. Евгения Кайдалова (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Какой бы народ волею судеб ни оказался на этой земле, он стремился, во что бы то ни стало, завладеть великолепным полуостровом. За Крым шла непрестанная борьба, благодаря которой в историю были вписаны удивительные страницы. Эта книга расскажет вам о том, какую роль сыграл Крым в крещении Руси, вы узнаете о связи Крымской войны с раскопками легендарной Трои, а также раскроете тайну одной скалы в Балаклавской бухте. Живой и увлекательный рассказ позволит вам стать участником поминальной тризны скифского царя, самоотверженной обороны Севастополя и поэтического вечера в Коктебеле. Вы увидите, как над Крымскими горами, еще не восставшими с морского дна, проплывают акулы-мегалодоны и спуститесь в катакомбы Керчи, где 15 тысяч советских солдат без воды и среди газовых атак оказывают сопротивление гитлеровским войскам. Итак, в путь! Путешествие по Крыму начинается.
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