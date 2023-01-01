Крылья феникса. Ирина Матлак (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Я– сирота, и мой круг– это старый чердак, швейная машинка и вечно недовольные опекуны. Он– феникс из именитого дома, один из тех, кто защищает наш мир от Тьмы и ее порождений, приходящих с наступлением ночи. Мы принадлежим разным кругам общества и никогда не должны были встретиться, но один случай меняет все. Всего один случай– и простая, практически лишенная магии девушка поступает в Институт аэллин, оказываясь очень близко к золотым небожителям. Всего один случай– и древние легенды начинают возрождаться. Всего один случай… А может, судьба?



Крылья феникса слушать на видеосервисе Wink.