Крылатый кинжал. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Было время, когда патеру Брауну было трудно, не содрогнувшись, повесить шляпу на вешалку. Этой идиосинкразией он был обязан одной детали довольно сложных событий, связанной с обстоятельствами, которые в один особенно морозный декабрьский день побудили доктора Бойна, состоявшего при полицейс�кой части, послать за священником. Рассказ об этой запутанной истории и ее последствиях ждет вас в этой аудиокниге.



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