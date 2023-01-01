WinkАудиокнигиКрылатый кинжал. Гилберт Кит Честертон
Крылатый кинжал. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы58 мин12+
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Сюжет
Было время, когда патеру Брауну было трудно, не содрогнувшись, повесить шляпу на вешалку. Этой идиосинкразией он был обязан одной детали довольно сложных событий, связанной с обстоятельствами, которые в один особенно морозный декабрьский день побудили доктора Бойна, состоявшего при полицейс�кой части, послать за священником. Рассказ об этой запутанной истории и ее последствиях ждет вас в этой аудиокниге.
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