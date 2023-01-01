Круговой фонарь. Павел Бажов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Цену человеку смаху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена: „Человека узнать – пуд соли с ним съесть“. Только этак-то, на мое разумение, больно солоно обойдется, в годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет: либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь,– такому поверишь, чего и не было…»



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