WinkАудиокнигиКруговой фонарь. Павел Бажов
Круговой фонарь. Павел Бажов (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Сказки14 мин6+
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Сюжет
«Цену человеку смаху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена: „Человека узнать – пуд соли с ним съесть“. Только этак-то, на мое разумение, больно солоно обойдется, в годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет: либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь,– такому поверишь, чего и не было…»
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