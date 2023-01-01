Круг. Агентство чрезвычайных ситуаций. Мик Зандис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Испании, в ночном клубе Сан-Себастьяна, убивают гражданку Латвии. К директору рижского Агентства чрезвычайных ситуаций Марису, в недавнем прошлом капитану полиции, обращается клиент с необычной просьбой – соблазнить его жену… С этого момента размеренная жизнь Мариса меняется радикальным образом. И уже первая попытка потянуть нитку из клубка, ведущего в высшие властные структуры, подвергает его самого и близких ему людей смертельной опасности. Мик Зандис хорошо известен обширному кругу читателей по получившему международное признание историческому роману «Ливонская ловушка». В новом произведении автор вводит читателя в мир современных, захватывающих воображение страстей.



Круг слушать на видеосервисе Wink.