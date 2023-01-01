Кровавая шутка. Шолом-Алейхем (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого еврейского писателя и драматурга Шолом-Алейхем – «Кровавая шутка». Убитый в Киеве обыкновенными ворами русский мальчик Андрюша Ющинский был волею правительства превращен в жертву «еврейского ритуала». Мальчик, живший у матери и отчима – главарей воровской шайки, был опасен для бандитов: он слишком много знал о делах банды и мог выдать их полиции. Его убил отчим при участии членов шайки и даже самой матери убитого – знаменитой Веры Чеберяк. Убийцам нужно было скрыть следы преступления, а русскому самодержавному правительству нужно было найти выход из тяжелого положения. Правительство усиливало реакцию и, напуганное революционным террором, металось от одной нелепости к другой. А на горизонте сверкали зарницы, предвещавшие новую грозу… Нужно было найти отвлечение, найти виновника всех бед, овцу на заклание Богу реакции. Этим агнцем мог быть только еврей – присяжная жертва самодержавия. Это подлое и бессмысленное дело Шолом-Алейхем положил в основу своего романа. "Кровавая шутка" производит большое художественное впечатление. Мастерски схваченный еврейский быт, типы обитателей в «черте оседлости» и выбившихся из нее, атмосфера бесправия, забитости, нужды и вечного, неизбывного страха – все это найдет читатель в «Кровавой шутке». Шолом-Алейхем не сгущает краски, ничего не выпячивает, не ищет эффектов, рисует жизнь такой, какой она была. Юмор Шолом-Алейхема даже в этой трагической книге незлобив и спокоен, почти добродушен....Слушайте книгу.



Кровавая шутка слушать на видеосервисе Wink.