WinkАудиокнигиКровь ворона. Александр Прозоров
Кровь ворона. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези804 мин12+
Сюжет
Возле реки Смородины, разделяющей Навь и Явь, у Калинова моста, с берега на берег переброшенного, вся земля костями и черепами человеческими усыпана. Нет здесь прохода ни простому смертному, ни властному князю, испепеляет заколдованная земля и человека, и самый дух русский. Да только что делать Олегу Середину, если именно сюда, по воле судьбы, лежит его путь?
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