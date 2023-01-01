Кровь ворона. Александр Прозоров
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Кровь ворона. Александр Прозоров

Кровь ворона. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези804 мин12+

Сюжет

Возле реки Смородины, разделяющей Навь и Явь, у Калинова моста, с берега на берег переброшенного, вся земля костями и черепами человеческими усыпана. Нет здесь прохода ни простому смертному, ни властному князю, испепеляет заколдованная земля и человека, и самый дух русский. Да только что делать Олегу Середину, если именно сюда, по воле судьбы, лежит его путь?

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Фэнтези

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