Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр. Джейсон Шрейер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лучшая книга об игровой индустрии в озвучке Disgusting Men! Джейсон Шрейер собрал сотни уникальных и захватывающих историй создания лучших компьютерных игр десятилетия, рассказанных ему самими создателями. Жизненная и нетривиальная книга о том, что стоит за каждой культовой игрой современности и �какой ценой ее разработчики выпускают продукты, собирающие миллионы фанатов по всему миру. Истории создания Diablo III и Dragon Age: Inquisition, Uncharted 4, Witcher III и многих других игровых бестселлеров.



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