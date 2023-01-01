Кровь Охотника. Дмитрий Силлов
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Кровь Охотника. Дмитрий Силлов

Кровь Охотника. Дмитрий Силлов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези707 мин12+

Сюжет

Вот каков он, наш мир, на самом деле. Человечество – всего лишь живой корм для нечисти – оборотней и вампиров. Эти твари беспощадно бьются между собой, однако для людей-то без разницы, кто их будет кушать. Но уже грядет расплата. Имя ей – Охотник. В его жилах течет кровь людей, ликанов и кровососов. В его сердце – беспощадная ненависть к врагам. Его жизнь – смертельная схватка с Древним Злом. Удары меча и свист заговоренных пуль. Боец спецназа Андрей Краев пришел в этот мир, чтобы вернуть его Людям!

Кровь Охотника слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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