Кровь Охотника. Дмитрий Силлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот каков он, наш мир, на самом деле. Человечество – всего лишь живой корм для нечисти – оборотней и вампиров. Эти твари беспощадно бьются между собой, однако для людей-то без разницы, кто их будет кушать. Но уже грядет расплата. Имя ей – Охотник. В его жилах течет кровь людей, ликанов и кровососо�в. В его сердце – беспощадная ненависть к врагам. Его жизнь – смертельная схватка с Древним Злом. Удары меча и свист заговоренных пуль. Боец спецназа Андрей Краев пришел в этот мир, чтобы вернуть его Людям!



Кровь Охотника слушать на видеосервисе Wink.