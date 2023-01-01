Кровь на клинке. Ерофей Трофимов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение популярной фантастической серии «Шатун»! Главный герой должен остановить междоусобицу на Кавказе во что бы то ни стало! Очнувшись после ранения, Руслан понимает, что его в этом мире приняли за своего, и теперь всё зависит только от него самого. Теперь необходимо, чтобы все вокруг �перестали удивляться его необычности и считали, что он хоть и со странностями, но в доску свой. А значит, все его дела идут на пользу империи. А для начала нужно просто вернуть себе былую форму. Но даже ранение не может заставить его бросить начатое дело. Ведь главное для парня – закончить междоусобицу, из-за которой на Кавказе долгие годы льётся кровь.



Кровь на клинке слушать на видеосервисе Wink.