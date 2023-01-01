Кровь Дракона. Валерий Старский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Кровь Дракона» – роман Валерия Старского, жанр попаданцы, РеалРПГ, боевое фэнтези. Казалось, кто спасет этот мир, окончательно погрязший в пороке, гордыне и ненасытной алчности?! Нет таких. Некому! Многим представлялось все, конец, точка в истории, наша цивилизация фактически обречена, и близится конец света. Кто-то, как всегда, ждал потопа, кто-то огненного Армагеддона, имели место и другие традиционно фатальные ожидания. Как всегда, не угадали. Создатель бесконечно креативней, чем когда-либо представлялось живущим на этой земле. На этот раз на головы наши ниспослал Он межгалактическую торговую корпорацию с невероятно смертоносным продуктом и таким же убийственным спичем, дошедшим до каждого лично: Привет, землянин! Ты умираешь, болен, стар, ты неудачник или и вовсе не хочешь жить,– подпиши трудовой договор, заверенный Великой парой, Распределителем и Системой. И ты получишь!!! Новую жизнь, молодость, идеальное здоровье, потрясающие приключения и, главное, девственный магический мир. Внимание, избранный! Прием на консультацию в любое время в любом состоянии. Гарантируем идеальные условия и полное излечение на время собеседования. Жми кнопку, счастливчик (перемещение мгновенно).



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