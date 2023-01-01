Кроткая. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

«Фантастический» рассказ, одно из последних произведений писателя. Абсолютно во всех своих произведениях, даже малой формы, Достоевский ищет ответ на вопрос, которым задавался на протяжении всей своей жизни: где проходит граница между добром и злом – в сердце отдельного человека и всего общест�ва? Хотя рассказы «Крокодил», «Скверный анекдот», «Мужик Марей» находятся как бы в тени «великого пятикнижия», но именно в них получила развитие эта важнейшая проблема творчества Достоевского. Особое место занимает одна из последних работ – удивительно трогательная повесть «Кроткая», где писатель исследует отношения тирана и жертвы на примере обычной семьи.



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