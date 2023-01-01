Крошка Цахес, по прозванию Циннобер. Эрнст Гофман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами откроется сверкающий яркими красками мир сказок Гофмана. Маленький и злобный уродец Цахес получил от феи Розабельверде необыкновенный подарок – всем людям он кажется удивительно умным и красивым молодым человеком. Но фея, заботясь об облике карлика, не смогла изменить сердце Цахеса, и только мудрость Проспера Альпануса и отвага студента Бальтазара предотвратили ужаснейшие события! Слушайте одну из самых известных сказок немецкого писателя Э.Т.А.Гофмана.



Крошка Цахес, по прозванию Циннобер слушать на видеосервисе Wink.