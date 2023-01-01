Кронпринц мятежной галактики 1. Скайфай. Алекс Нагорный
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Кронпринц мятежной галактики 1. Скайфай. Алекс Нагорный

Кронпринц мятежной галактики 1. Скайфай. Алекс Нагорный (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези711 мин12+

Сюжет

Лишь случай определяет кому суждено стать избранным, однако подобный дар сложно принять. Человек с Земли оказывается тем, от кого теперь будут зависеть судьбы миллиардов живых существ в галактике, а водоворот событий затягивает его в приключения вселенского масштаба. Впереди его ждет учеба в тайной академии, а пока необходимо разобраться со своим даром и постараться выжить в хитросплетении интриг и заговоров в Содружестве Пяти Галактик.

Кронпринц мятежной галактики 1 слушать на видеосервисе Wink.

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