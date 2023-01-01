Кризис СССР. Выпуск 2. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Кто создал комсомол. Три судьбы – Афганистан. Успешная спецоперация привела к кровавой войне – Почему застрелился Маяковский – Танки в Праге раздавили социализм – Александр Шелепин – почему он не сменил Брежнева – Что на самом деле произошло в 1991 году.



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