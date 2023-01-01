Кризис СССР. Выпуск 1. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Доверяй, но проверяй. Зачем Горбачев оставил нас без ракет средней дальности – Годовщина Беловежских соглашений. Как распадаются империи – Все недовольны, а голосуют «за». Почему в СССР явка на выборах была столь высока – Ещe раз о пощeчинах, политике и морали – Почему Громыко не предотвратил Карибский кризис – Болезни вождей – государственная тайна.



Кризис СССР слушать на видеосервисе Wink.