Критическая цепь. Элияху Голдратт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Независимо от отрасли, компании, работающие в проектной среде, сталкиваются с одними и теми же нежелательными явлениями: исходные сроки, заложенные в план – неточны не хватает времени для завершения работ нужные ресурсы часто недоступны сотрудникам сложно устанавливать приоритеты между проектными и текущими процессными задачами часто возникает превышение бюджета весьма много изменений возникает на протяжении выполнения работ. Обычно, менеджеры компаний стараются устранить негативное влияние каждого из подобных явлений по отдельности. К сожалению, это не устраняет проблем и в следующих проектах они снова повторяются. Автор аудиокниги определил названные нежелательные явления как плоды, последствия ошибок, заложенных еще в том, как планируют проекты. Четкая последовательность новых смелых идей относительно планирования и контроля выполнения проектов, построенных на принципах «Теории ограничений систем» (ТОС) и названных технологией «Критической цепи», позволит слушателям аудиокниги существенно улучшить свои ключевые показатели по надежности и продолжительности сроков выполнение проектов. Повествование в аудиокниге ведется в форме увлекательного художественного романа, что позволяет быстро передать знание и понимание парадигмы «Критической цепи» среди большого коллектива компании.



Критическая цепь слушать на видеосервисе Wink.