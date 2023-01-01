Криминальные драмы XX века. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Загадочные преступления и шпионские истории, ограбления банков и похищения людей, убийства, замаскированные под самоубийства, и наоборот – самоубийства или несчастные случаи, расследуемые как убийства… В XX веке неразгаданных тайн и невероятных, запутанных историй было предостаточно. В этом в�еке войн и переворотов, шпионских скандалов и мафиозных заговоров множество странных событий оказалось погребено под спудом страха и молчания. О самых громких криминальных драмах прошлого века рассказывает эта аудиокнига.



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