Криминальные драмы XX века. Сборник
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Криминальные драмы XX века. Сборник

Криминальные драмы XX века. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература469 мин16+

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О книге

Загадочные преступления и шпионские истории, ограбления банков и похищения людей, убийства, замаскированные под самоубийства, и наоборот – самоубийства или несчастные случаи, расследуемые как убийства… В XX веке неразгаданных тайн и невероятных, запутанных историй было предостаточно. В этом веке войн и переворотов, шпионских скандалов и мафиозных заговоров множество странных событий оказалось погребено под спудом страха и молчания. О самых громких криминальных драмах прошлого века рассказывает эта аудиокнига.

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Жанр
Учебная и научная литература, Нон-фикшн
Время
469 мин / 07:49

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