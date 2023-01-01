Криасморский договор. Плата за верность. Марина Баринова
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Криасморский договор. Плата за верность. Марина Баринова

Криасморский договор. Плата за верность. Марина Баринова (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези1019 мин16+

Сюжет

Марина Баринова – талантливая писательница из Санкт-Петербурга. Известна своими книгами в жанре фэнтези. Предпочитает эпическое направление, стремясь раскрыть создаваемый мир и все линии сюжета максимально полно и увлекательно. Марина Баринова – победитель литературного конкурса «Твоё фэнтези на Amazon», проведённого порталом «Литнет». Первое место ей обеспечила книга «Пляска на плахе», открывающая цикл романов «Криасморский договор». С неё мы и начали выпуск в аудиоформате всего цикла. Власть часто вынуждает тех, кто обличён ею, совершать неблаговидные поступки. Власть меняет человека или заставляет его проявить своё истинное лицо. В империи, где за власть борются духовенство и маги, умирает бездетный правитель, а его вдова странным образом исчезает. Это вызывает массу интриг вокруг возможных претендентов на престол. Лорд Демос, которому поручили поиски исчезнувшей супруги покойного императора, и герцог Грегор Волдхард, ради любви вступающий в борьбу за трон, оказываются втянуты в опасную игру, в которой они всего лишь разменные фигуры на шахматной доске. Во второй книге борьба за престол продолжается. Каждый из героев стремится всеми силами выжить и готов на временный союз с кем угодно. Но, доверившись наспех, легко обмануться, а расплатой за легковерие может стать смерть. Подробности истории – в аудиокниге.

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Фэнтези

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