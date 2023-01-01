WinkАудиокнигиКрей�сера. Валентин Пикуль
Крейсера. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Современная проза676 мин12+
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Сюжет
В аудиокниге, представляемой студией АРДИС, вниманию слушателей предлагается роман Валентина Пикуля «Крейсера», рассказывающий о мужестве наших моряков в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Он был приурочен автором к трагической годовщине Цусимского сражения. За роман «Крейсера» писатель был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
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