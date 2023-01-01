Крейсер «Аврора» и ее «систершипы» «Диана» и «Паллада». «Флаг поднять!». Алексей Скворцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легендарный выстрел, подавший сигнал к штурму Зимнего дворца, не только превратил «Аврору» в символ Революции, но и затмил реальную историю этого крейсера и его «систершипов». А ведь их поразительная судьба могла бы стать сюжетом для приключенческого боевика. Знаете ли вы: что имена для крейсеров «Аврора», «Диана» и «Паллада» выбирал лично император Николай II, но на флоте их не любили, давая нелестные прозвища («дашка», «палашка», «сонная богиня», а то и еще хуже) что в Цусимском сражении был смертельно ранен капитан «Авроры», а ее кормовой стяг семь раз сбит осколками, но вновь поднят под ураганным огнем что потопленная в Порт-Артуре «Паллада» после войны была отремонтирована противником, служила в японском флоте под именем «Цугару» и спустя 20 лет вновь расстреляна в качестве корабля-мишени что в 1941 году «Аврора» затонула в Ораниенбауме, тяжело поврежденная немецкой артиллерией и авиацией, но снятые с крейсера 130-мм орудия защищали Ленинград от вражеских танков и сражались в окружении до последнего снаряда, а из 165 моряков с этой батареи к своим прорвались лишь 26 человек… Эта книга восстанавливает подлинную историю всех трех бронепалубных крейсеров типа «Диана» (из которых «Аврора» была младшей) – их создания, службы и боевого применения. Коллекционное издание иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.



Крейсер «Аврора» и ее «систершипы» «Диана» и «Паллада» слушать на видеосервисе Wink.