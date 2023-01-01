Крестоносцы. Генрик Сенкевич (книга, 1897) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет культовую эпическую аудиокнигу по роману знаменитого польского писателя, мастера исторического романа, лауреата Нобелевской премии по литературе 1905 года – Генрика Сенкевича – «Крестоносцы», также известную, как «Меченосцы», которая была неоднократно экранизирована в разных странах и переведена на большинство языков мира. Также по мотивам книги в 2002 году вышла компьютерная игра «Рыцари Креста». Во время написания книги Генрик Сенкевич использовал труды выдающихся польских, немецких и французских историков, карты, подлинные документы и т. д. Увидев свет, роман был встречен читателями с восторгом, и сегодня считается классикой польской литературы.



Крестоносцы слушать на видеосервисе Wink.