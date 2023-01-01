Крестоносцы. Часть 1. Генрик Сенкевич (книга, 1897) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию первую часть романа «Крестоносцы» классика польской литературы, лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича. Действие романа происходит между 1399 и 1410 годами – в решающий этап борьбы ягеллонской Польши с Тевтонским орденом, завершившийся знаменитой Грюнвальдской битвой, после которой могущество разбойничьего государства было сломлено. Роман задумывался как протест против германизации, проводившейся прусскими властями на территориях Прусской Польши. Автор писал «Крестоносцев» к укреплению сердец поляков. Он хотел, чтобы книга показала Польшу периода еe подъeма и могущества. Главные герои романа – польский рыцарь Мацько и его племянник Збышко из Богданца. Трагическая любовь Збышка и шляхтянки Дануси составляет мелодраматическую линию книги.



Крестоносцы слушать на видеосервисе Wink.