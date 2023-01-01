Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. Ольга Добиаш-Рождественская (книга, 2020) слушать онлайн

Как легко догадаться из названия, речь в книге пойдeт о жизни и свершениях Ричарда I, герцога Аквитании, графа де Пуатье, короля Англии, герцога Нормандии, графа Анжуйского, Турского и Мэнского, более известного нам как Ричард Львиное Сердце. Основанная на архивных документах, книга в ярких красках и с уважением к историческим деталям, даст нам блестящие психологические портреты основных персоналий той эпохи.



Крестом и мечом слушать на видеосервисе Wink.