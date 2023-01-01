Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. Ольга Добиаш-Рождественская
Wink
Детям
Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. Ольга Добиаш-Рождественская

Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. Ольга Добиаш-Рождественская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература287 мин6+

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О книге

Как легко догадаться из названия, речь в книге пойдeт о жизни и свершениях Ричарда I, герцога Аквитании, графа де Пуатье, короля Англии, герцога Нормандии, графа Анжуйского, Турского и Мэнского, более известного нам как Ричард Львиное Сердце. Основанная на архивных документах, книга в ярких красках и с уважением к историческим деталям, даст нам блестящие психологические портреты основных персоналий той эпохи.

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Жанр
Классика, Детская литература
Время
287 мин / 04:47

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