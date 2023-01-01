Креститель. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он пришел из нашего мира… Его называли… ВЕДУН! Волхвы тоже люди. И хотя долг их – служить богам русским, доносить до людей волю небес и говорить небесам о чаяньях земных, но появляется иногда мыслишка не только духовную, но и земную власть к рукам прибрать. По воле судьбы на острие удара, направленного против князя Владимира, оказываются Олег Середин и богатырь Радул, которые вернулись в Киев из далекого Изборска и пока не знают ни об измене дружины княжеской, ни о бунте волхвов Перуновых.



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