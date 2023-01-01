Крэнфорд. Элизабет Гаскелл (книга, 2021) слушать онлайн

Классический викторианский роман Элизабет Гаскелл рассказывает о тихой жизни маленького городка со всеми её радостями и незатейливыми приключениями. Первоначально писательница задумала создать пару сатирических очерков, но Чарльз Диккенс уговорил ее написать целый роман, главы из которого публиковались в журнале “Домашнее чтение“. Ироничные и забавные зарисовки из жизни главной героини и ее подруг основаны на воспоминаниях самой Гаскелл. Эту книгу трижды экранизировала телекомпания ВВС, и истории чисто английской провинции, приправленные мягким юмором, имели неизменный успех у публики.



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