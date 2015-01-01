Кремлевская школа переговоров. Игорь Рызов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами – аудиокнига-тренинг по переговорам (ранее издание называлось «Я всегда знаю что сказать»). В ее основе лежит сильная теоретическая база, которую отлично дополняют яркие, живые примеры и упражнения. Аудиокнига построена таким образом, что сразу после выполнения задания вы можете получить обратную связь от автора с ценными комментариями и замечаниями. С ее помощью вы изучите основные стратегии перехвата, удержания и управления вниманием в сложных переговорных ситуациях, а также отработаете на практике навыки, позволяющие контролировать протекание любых, даже жeстких переговоров. "Кремлевская школа переговоров" станет вашим инструментом ведения переговоров, личным арсеналом «боевых приeмов».© Текст. Рызов И.Р., 2015 © Оформление. ООО "Издательство «Эксмо», 2015 ©



Кремлевская школа переговоров слушать на видеосервисе Wink.