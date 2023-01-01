Кремль 2222. Северо-Запад. Дмитрий Силлов
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Кремль 2222. Северо-Запад. Дмитрий Силлов

Кремль 2222. Северо-Запад. Дмитрий Силлов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика604 мин12+

Сюжет

Снайпер стал легендой там, на отравленной земле Зоны. Теперь его поле битвы здесь – в таком же отравленном смертью мире Москвы, пережившей ядерную войну. В мире мутантов, киборгов и Полей Смерти. В мире, где жалкие кучки людей пытаются выжить и сохранить себя. Сохранить человечество. Снайпер нужен здесь. Потому что он умеет убивать. Он готов спасать – друзей. А ещe он способен прощать. Врагов. Он – Снайпер, совершенный воин, которому не хватает лишь одного. Любви.

Кремль 2222 слушать на видеосервисе Wink.

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