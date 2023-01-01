Кредит по-русски. Как уменьшить выплаты и не попасть в финансовый коллапс. Ирина Данилина (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

"Ирина Данилина – советник первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, 15 лет возглавляла юридическую службу одного из крупнейших банковских холдингов на российском рынке. В этой книге она делится знаниями, которые помогут вам избежать проблем, связанных с излишней доверчивостью и самонадеянностью. С помощью книги вы научитесь использовать кредит во благо и узнаете: • Какой кредит брать не стоит, • Как оформить ипотечные каникулы, • Куда обращаться в случае нарушения ваших прав, • Что делать, если вы столкнулись с обманом и мошенничеством."





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