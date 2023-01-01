Креативная уверенность. Как высвободить и реализовать свои творческие силы. Том Келли, Дэвид Келли. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Многие думают, что творческие способности — божий дар. Многие думают, что креативность — результат воспитания. Если, скажем, родители были внимательны к вашим музыкальным данным, то все сложится, а если нет — увы. И то и другое — миф, утверждают братья Келли. Креативность — навык, и развить его может любой. А братья Келли знают, что говорят. Их дизайн-компания IDEO помогла тысячам людей по всему миру обнаружить в себе способность к нестандартным решениям и тем самым стать счастливее. А еще помогала Стиву Джобсу доводить до совершенства его продукты. Как разбудить свой креатив? Как быть, если робеешь перед чистым листом? Как собрать вокруг себя нестандартно мыслящих людей? Простые и глубокие советы братьев Келли изменят ваши представления о собственных способностях.



Креативная уверенность слушать на видеосервисе Wink.