Кража у Гордона. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Францевич Кошко оставил в 1894 году военную службу и поступил рядовым инспектором в Рижскую полицию. С первых же дней он хорошо зарекомендовал себя. Высокая раскрываемость преступлений, личная смелость, применение на практике всего лучшего, что было на то время известно европейской криминальной науке… Отсюда награды и быстрое повышение по службе. Через шесть лет А. Ф. Кошко был назначен начальником Рижской сыскной полиции, ещe через пять – заместителем начальника Петербургской сыскной полиции, в 1908 году его назначили начальником Московской, а затем и уголовного сыска всей Российской Империи. В книге Аркадий Францевич рассказывает о реальных случаях из своей яркой служебной практики.



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