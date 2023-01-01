Крайон. Книга 14. Новый человек. Эволюция человечества и Старые Души. Ли Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Крайон – это коллективная энергия многомерного сознания, чьи послания к человечеству уже более 26 лет принимает Ли Кэрролл. Эти тексты воспринимаются в эзотерическом мире как информация очень высокого уровня, поддерживающая и направляющая духовных искателей и многое объясняющая о наших неп�ростых временах. Книги Крайона издаются на 28 языках, во многих странах мира. В «Новом Человеке» рассказывается о том, что в настоящее время происходит со Старыми Душами на нашей планете, и о многом другом.



Крайон слушать на видеосервисе Wink.