Крайон. Деньги – это энергия! Научитесь ею управлять. Артур Лиман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига, полностью меняющая жизнь людей! Счастье и достаток приготовлены для всех! Бедный может стать богатым! Богатый может стать просветленным! Пришло время, когда каждый может жить именно так, как хочет, и получать именно те материальные блага, которые ему нужны. Так говорит Крайон – высокая духовная сущность, бестелесный дух, транслирующий в наш мир вечные законы Вселенной. Эта аудиокнига подскажет вам путь, ведущий к достойной, изобильной, благополучной и счастливой жизни. Все свершится буквально само собой, если на то будет ваше намерение. Но не будьте пассивны! Будьте активны – но активны в духовном смысле! Тренинг, основанный на посланиях Крайона, помогает вам осознать ваше собственное могущество и ваши возможности по улучшению своей жизни.



Крайон слушать на видеосервисе Wink.