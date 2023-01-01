Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Джефф Хау. Ключевые идеи книги.
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Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Джефф Хау. Ключевые идеи книги.

Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Джефф Хау. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес27 мин16+

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Сюжет

Объединив людей в один большой электронный муравейник, интернет научил их работать по-другому. Вернее, заставил вспомнить о том, что мы по природе социальные существа и больше всего ценим взаимовыручку. Мы готовы делиться идеями и деньгами, как только видим подходящую цель. Так родился краудсорсинг, подаривший миру YouTube и Википедию, а еще десятки тысяч полезных и забавных совместных дел. Завтра он изменит сам смысл слова «работа», но научиться пользоваться краудсорсинговыми возможностями можно уже сегодня.

Краудсорсинг слушать на видеосервисе Wink.

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