Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Джефф Хау. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Объединив людей в один большой электронный муравейник, интернет научил их работать по-другому. Вернее, заставил вспомнить о том, что мы по природе социальные существа и больше всего ценим взаимовыручку. Мы готовы делиться идеями и деньгами, как только видим подходящую цель. Так родился краудсорсинг, подаривший миру YouTube и Википедию, а еще десятки тысяч полезных и забавных совместных дел. Завтра он изменит сам смысл слова «работа», но научиться пользоваться краудсорсинговыми возможностями можно уже сегодня.



Краудсорсинг слушать на видеосервисе Wink.