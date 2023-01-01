Краткий курс равновесия. Часть 2. Елена Новоселова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Краткий курс равновесия. Научиться «равновесно» взвешивать жизненные ситуации, неприятные слова или поступки других людей, «выбивающие из колеи» замечания близких – это значит владеть своими эмоциями, управлять ими себе во благо, быть победителем в любой ситуации. Несбыточная мечта? – Конечно, нет! Немного усилий, регулярность и вдумчивость – и Вы владеете основами этого искусства. Вам понравится…



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