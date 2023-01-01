Краткий курс равновесия. Часть 2. Елена Новоселова
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Аудиокниги
Краткий курс равновесия. Часть 2. Елена Новоселова

Краткий курс равновесия. Часть 2. Елена Новоселова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология30 мин12+
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Сюжет

Краткий курс равновесия. Научиться «равновесно» взвешивать жизненные ситуации, неприятные слова или поступки других людей, «выбивающие из колеи» замечания близких – это значит владеть своими эмоциями, управлять ими себе во благо, быть победителем в любой ситуации. Несбыточная мечта? – Конечно, нет! Немного усилий, регулярность и вдумчивость – и Вы владеете основами этого искусства. Вам понравится…

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