Краткие ответы на большие вопросы. Стивен Хокинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стивен Хокинг, величайший ученый современности, изменил наш мир. Его уход – огромная потеря для человечества. В своей финальной книге, над которой Стивен Хокинг работал практически до самого конца, великий физик делится с нами своим отношением к жизни, цивилизации, времени, Богу, к глобальным �вещам, волнующим каждого из нас.



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