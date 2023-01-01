WinkАудиокнигиКраткие ответы на большие вопросы. Стивен Хокинг
Краткие ответы на большие вопросы. Стивен Хокинг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература328 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Стивен Хокинг, величайший ученый современности, изменил наш мир. Его уход – огромная потеря для человечества. В своей финальной книге, над которой Стивен Хокинг работал практически до самого конца, великий физик делится с нами своим отношением к жизни, цивилизации, времени, Богу, к глобальным �вещам, волнующим каждого из нас.
Краткие ответы на большие вопросы слушать на видеосервисе Wink.