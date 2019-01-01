Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. Стивен Хокинг
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Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. Стивен Хокинг

Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. Стивен Хокинг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература431 мин12+

Сюжет

Невероятно просто о сокровенных тайнах Вселенной от уникального ученого современности. Увлекательно и доступно знаменитый английский физик Стивен Хокинг рассказывает о происхождении Вселенной и ее возможной судьбе, о природе пространства и времени. Это издание – полный текст научно-популярного бестселлера. В главе, ранее не публиковавшейся на русском языке, автор рассуждает о возможности путешествий во времени. Текст сопровождают примечания и уточнения, сообщающие о достижениях современных космологов и астрономов.© Stephen Hawking, 1988, 1996 © ООО «Издательство АСТ», 2019 (оформление, перевод на русский язык) ©

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