Краткая история человечества. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) – английский писатель и публицист, автор всемирно-известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и других. Его творчество оказало существенное влияние на развитие жанра научной фантастики. Органичное сочетание смелой фантазии, доброго юмора и широта социальных наблюдений сделали произведения Уэллса интересными и значимыми для читателей нескольких поколений. Вашему вниманию предлагается уникальная книга писателя – настоящий наглядный путеводитель по страницам истории. Впечатляет объeм информации, которую он содержит. Автор, избегая усложнений и каких-либо подробностей и обходя спорные вопросы, даeт последовательный обзор всемирной истории – от времeн зарождения жизни на Земле до начала ХХ века. Увлекательное изложение материала заставляет нас пристально вглядеться в глубины прошлого, осмыслить то, что происходит в настоящее время, и задуматься о возможном будущем.



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