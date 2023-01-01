Краткая естественная история цивилизации. Марк Бертнесс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый взгляд на развитие человеческой цивилизации. Продолжая линию, намеченную классиками научно-популярной литературы Джаредом Даймондом и Ювалем Харари, почетный профессор биологии Брауновского университета Марк Бертнесс рассматривает историю цивилизации как продолжение естественной истории. Так, эволюция – это не только дарвиновская борьба за существование в рамках естественного отбора, но и взаимовыгодное межвидовое сотрудничество, и именно оно лежит в основе всех процессов на Земле, от зарождения жизни до становления культуры. А значит, человеческая цивилизация – не случайность и не воплощение блестящей идеи, а эволюционная судьба. • Почему процессы, способствующие биологическому разнообразию, сыграли решающую роль в выпутывании человека из пищевой цепи? • Почему социальная иерархия и экономическое неравенство – цена, которую платит всякая цивилизация? • Как Homo sapiens стал видом, способным к мифотворчеству? • Являются ли опиоиды источником человеческой духовности? • Что такое трагедия общественного достояния и чем она грозит цивилизации?



Краткая естественная история цивилизации слушать на видеосервисе Wink.