Кратчайшая история времени. Стивен Хокинг,Леонард Млодинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига делает понятными сложнейшие головоломки и острые противоречия, которые ученые силятся разрешить на переднем крае науки о Вселенной. «Кратчайшая история времени» – больше, чем пространный комментарий к сложным понятиям и теориям, описанным в легендарной «Краткой истории». Авторы, Стивен Хокинг и Леонард Млодинов, спустя 17 лет, многое поменявших в астрофизике, новым взглядом смотрят на извечные вопросы: о природе пространства и времени, роли Бога в сотворении мира, о прошлом и будущем Вселенной. Данные, полученные астрономическими обсерваториями, космическими телескопами и физическими лабораториями, стали твердой опорой для теоретической физики, несколько десятилетий подряд сражающейся за стройную, единую теорию поля, должную объединить все известные виды взаимодействий. По убеждению многих, это теория струн, положения и следствия которой развернуто толкуют профессоры Хокинг и Млодинов.



Кратчайшая история времени слушать на видеосервисе Wink.