Красота как преображающая сила (сборник). Владимир Сергеевич Соловьев
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Красота как преображающая сила (сборник). Владимир Сергеевич Соловьев

Красота как преображающая сила (сборник). Владимир Сергеевич Соловьев (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Культура и искусство, Учебная и научная литература674 мин12+

Сюжет

«Владимир Соловьев – одна из важнейших фигур в русской культуре, гениальная и разносторонняя личность, оказавшая огромное влияние на целое поколение мыслителей, писателей и поэтов Серебряного века. В эстетике Соловьев развил мысль о деятельном искусстве, которое, воскрешая образы прошлого, воскрешает в человеке его самую подлинную любовь. Сколь ни были бы разнообразны предметы, которыми занимался Соловьев, одно общее в них: переживание мысли как живого существа. Мысль для него – та глубина в нас самих, о которой мы не догадываемся так же, как мы не догадываемся о своей влюбленности, пока не влюбимся. В настоящем издании представлены главные работы Владимира Соловьева, посвященные красоте, искусству и миссии художника в мире. Сборник сопровождается вступительной статьей доктора филологических наук Александра Маркова.»

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